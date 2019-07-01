Трудовая инспекция оштрафовала ООО Binəqədi Residence

Государственная служба трудовой инспекции в административном порядке оштрафовала ООО "Binəqədi Residence".

Как сообщает Report, компания обвиняется по ст. 192.1 Кодекса об административных проступках.

Отметим, что за административный проступок физических лиц ждет штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, должностных лиц - от 3 000 до 5 000 манатов, юридических лиц - от 20 000 до 25 000 манатов.

Компания подала из постановления Бинагадинского районного суда апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается Бакинским апелляционным судом.