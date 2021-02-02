Троих азербайджанцев депортировали из Украины за нарушение локдауна

Все трое до этого неоднократно привлекались к административной ответственности

В украинских городах Черновцы и Ивано-Франковск за неоднократные нарушения усиленного карантинного режима (локдаун) в период пандемии и угрозу общественному порядку трое азербайджанцев были привлечены к ответственности.

По данным Европейского бюро Report, граждане Азербайджана Гусуев Джумшуд, Гусуев Муршуд и Керимов Керим были депортированы из страны по решению суда.

Все трое до этого неоднократно привлекались к административной ответственности в Украине.

В Украине с 8 по 24 января введен строгий карантинный режим. Во время январского локдауна в магазинах можно было купить только продукты питания, а также лекарства, средства личной гигиены, ветеринарные препараты, корма, средства по уходу за растениями, бытовые средства и продукцию печатных средств массовой информации.

На сегодняшний день в Украине COVID-19 выявлен у 1 221 485 человек. Из них 1 023 915 человек выздоровели, а 22 768 человек стали жертвами вируса. Ожидается, что карантинные меры будут смягчены в связи со снижением случаев заражения в стране.