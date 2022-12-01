Трое находившихся в розыске экстрадированы из России в Азербайджан

Три человека, находившихся в розыске, были задержаны в России и экстрадированы в Азербайджан.

Три человека, находившихся в розыске, были задержаны в России и экстрадированы в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что ходатайства Генпрокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Дадашева Эмиля Алекпер оглу, Азимова Адалята Азим оглу и Мирзоева Эльчина Мирза оглу были удовлетворены Генпрокуратурой России.

Были выявлены обоснованные подозрения, что все трое совершили преступные действия, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении всех троих принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск.

30 ноября в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции указанные лица были доставлены из России в Азербайджан.