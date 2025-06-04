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Трое иностранцев выдворены из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний

Трое иностранцев выдворены из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний Трое иностранцев выдворены из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний
Происшествия
4 июня 2025 г. 17:22
Трое иностранцев выдворены из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний

Служба госбезопасности и Государственная миграционная служба Азербайджана провели совместную операцию по пресечению незаконной религиозной пропагандистской деятельности иностранных граждан на территории страны.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

В результате мероприятий были выявлены трое иностранцев, являющихся членами зарубежного религиозного центра, которые активно распространяли идеи нетрадиционных религиозных течений, организовывали незаконные закрытые религиозные собрания и обряды.

Нарушителями оказались Шейх Мухаммад Ханиф (1968 года рождения), Карим Бух (1981 года рождения) и Чанна Тадж Мухаммад (1968 года рождения). Их действия противоречили требованиям Закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания". На основании собранных материалов, подтверждающих незаконную религиозную деятельность, все трое иностранных граждан были выдворены из страны в соответствии со статьей 79.1.2 Миграционного Кодекса Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz dini yığıncaqlar təşkil edən əcnəbilər ölkədən çıxarılıb

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