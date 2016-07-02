Трое граждан Азербайджана погибли, еще трое пострадали в ДТП на Ставрополье

Баку. 2 Июль. REPORT.AZ/ Трое граждан Азербайджана погибли, еще трое пострадали в ДТП с КАМАЗом на Ставрополье.

Как передает Report, об этом сообщает краевое управление ГИБДД.

"На 296-м километре федеральной автодороги "Кавказ" Андроповского района водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь со стороны города Минеральные Воды в направлении города Невинномысска, в результате несоблюдения дистанции до впереди движущегося транспортного средства КАМАЗ, совершил с ним столкновение", — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, от полученных травм на месте происшествия скончались трое пассажиров "Мерседеса", водитель и еще двое пассажиров, в том числе 15-летняя девушка, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

"Водитель и пассажиры иномарки — граждане республики Азербайджан, которые только сегодня пересекли границу и направлялись в город Ростов-на-Дону. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка", — отмечает ГИБДД.