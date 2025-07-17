Трое человек привлечены к уголовной ответственности за лесной пожар в Лачыне

Трое человек привлечены к уголовной ответственности за лесной пожар в Лачыне

Лесной пожар в горной местности рядом с селами Хочаз и Моллар Лачынского района начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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Лесной пожар в горной местности рядом с селами Хочаз и Моллар Лачынского района начался из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщает Report со ссылкой на совместное заявление МВД и МЧС, причиной возгорания стал костер, разведенный тремя жителями села Сус. Пламя охватило труднодоступную территорию площадью 14 гектаров. Подозреваемые были задержаны полицией и привлечены к уголовной ответственности. Следственные действия по делу продолжаются. В настоящее время Государственная служба противопожарной охраны МЧС продолжает работы по тушению пожара. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Three individuals face criminal charges over forest fire in Lachin