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Трое человек привлечены к уголовной ответственности за лесной пожар в Лачыне

Трое человек привлечены к уголовной ответственности за лесной пожар в Лачыне Лесной пожар в горной местности рядом с селами Хочаз и Моллар Лачынского района начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Происшествия
17 июля 2025 г. 11:22
Трое человек привлечены к уголовной ответственности за лесной пожар в Лачыне

Лесной пожар в горной местности рядом с селами Хочаз и Моллар Лачынского района начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщает Report со ссылкой на совместное заявление МВД и МЧС, причиной возгорания стал костер, разведенный тремя жителями села Сус.

Пламя охватило труднодоступную территорию площадью 14 гектаров.

Подозреваемые были задержаны полицией и привлечены к уголовной ответственности. Следственные действия по делу продолжаются.

В настоящее время Государственная служба противопожарной охраны МЧС продолжает работы по тушению пожара.

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Версия на английском языке Three individuals face criminal charges over forest fire in Lachin
Версия на азербайджанском языке Laçında meşə yanğınına görə 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub - BİRGƏ MƏLUMAT

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