Трое азербайджанских детей погибли при пожаре в России

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В России трое азербайджанских детей погибли при пожаре в жилом доме, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Трагедия произошла в поселке Худоеланское Нижнеудинского района России 29 ноября. Трое детей в возрасте одного, двух и трех лет остались ночевать одни и погибли в пожаре, поутру охватившем трехкомнатный деревянный дом.

Отец детей — гражданин Азербайджана – был депортирован на родину более полутора лет назад. Мать — 24-летняя местная жительница - воспитывала детей одна. В ночь, когда произошел пожар, мать трудилась в баре, куда устроилась совсем недавно.

С детьми осталась 55-летняя бабушка, которая, уложив их спать и попросив соседку, чтобы та проведала их, ушла к знакомым.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огнем оказалась повреждена мягкая мебель. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать баловство со спичками или непотушенная сигарета.

По факту возбуждено уголовное дело.