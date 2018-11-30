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    Трое азербайджанских детей погибли при пожаре в России

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    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В России трое азербайджанских детей погибли при пожаре в жилом доме, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Трагедия произошла в поселке Худоеланское Нижнеудинского района России 29 ноября. Трое детей в возрасте одного, двух и трех лет остались ночевать одни и погибли в пожаре, поутру охватившем трехкомнатный деревянный дом.

    Отец детей — гражданин Азербайджана – был депортирован на родину более полутора лет назад. Мать — 24-летняя местная жительница - воспитывала детей одна. В ночь, когда произошел пожар, мать трудилась в баре, куда устроилась совсем недавно.

    С детьми осталась 55-летняя бабушка, которая, уложив их спать и попросив соседку, чтобы та проведала их, ушла к знакомым. 

    Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огнем оказалась повреждена мягкая мебель. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать баловство со спичками или непотушенная сигарета.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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