Трое азербайджанок приговорены к смертной казни в Ираке

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе трех азербайджанок, за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) к пожизненному заключению или смертной казни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака.

"Уголовный суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку и двух россиянок из ИГ", - говорится в заявлении.

Согласно документу, три женщины из Азербайджана и одна из Кыргызстана, относящиеся к группировке ИГ, приговорены к смертной казни.