Трое азербайджанцев задержаны по подозрению в похищении бизнесмена в Подмосковье

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Похищенного с целью получения выкупа замдиректора коммерческой фирмы, освободили в Подмосковье. В похищении подозреваются трое граждан Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 11 апреля 2018 года в правоохранительные органы обратился управляющий одной из фирм, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, сообщив, что ночью в поселке Андреевка Солнечногорского района неизвестные силой усадили в автомобиль его заместителя и увезли в неизвестном направлении. За его освобождение злоумышленники требовали один миллион рублей (16,1 тысяч долларов США).

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и освобожден похищенный мужчина, а подозреваемые задержаны. Ими оказались трое неработающих граждан республики Азербайджан", - сказала О.Врадий.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила она.