Трое граждан Азербайджана госпитализированы после драки в Подмосковье

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Трое граждан Азербайджана попали в больницу после драки на окраине подмосковного Домодедово.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в пресс-центре МВД России сообщили, что помимо азербайджанцев, в госпиталь попал и приезжий из Узбекистана.

"Во вторник около двух часов ночи в деревне Сонино около местного магазина в Домодедовском районе Подмосковья произошла драка с участием примерно десяти человек, в результате которой трое граждан Азербайджана, среди них - один несовершеннолетний, а также гражданин Узбекистана были госпитализированы", - сообщили в пресс-центре.

Согласно информации, пострадавшие сообщили, что у них возникла ссора с несколькими неизвестными, которая переросла в драку с применением ножей, после чего нападавшие, которых было пять или шесть человек, разбежались.