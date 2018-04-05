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    Трое арестованных в ходе акции "Свободу хиджабу" вышли на свободу

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Арестованные в ходе акции "Свободу хиджабу" три человека вышли на свободу.

    Как сообщает Report, завершился срок заключения арестованных в 2012 году Ильхама Хатамова, Тарлана Агададашева, Ровшана Аллахвердиева.

    Отметим, что эти лица были арестованы в ходе акции "Свободу хиджабу", проведенной в Баку перед зданием министерства образования 5 октября 2012 года.

    Приговором Наримановского районного суда Р.Аллахвердиев, И.Хатамов и Т.Агададашев были лишены свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.

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