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Три сестры отравились угарным газом в Агстафе

Три сестры отравились угарным газом в Агстафе В Агстафе трое членов одной семьи отравились угарным газом.
Происшествия
5 января 2023 г. 09:24
Три сестры отравились угарным газом в Агстафе

В Агстафе трое членов одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 4 января в селе Гасансу.

Жительницы села сестры Мамедова Нармин Расим гызы, Мамедова Зейнаб Расим гызы и Мамедли Фатима Расим гызы отравились угарным газом в доме, где они проживают. Им была оказана первая медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудниками районной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза.

По факту в прокуратуре Агстафинского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada üç bacı dəm qazından zəhərlənib

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