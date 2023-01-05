Три сестры отравились угарным газом в Агстафе

В Агстафе трое членов одной семьи отравились угарным газом.

В Агстафе трое членов одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 4 января в селе Гасансу.

Жительницы села сестры Мамедова Нармин Расим гызы, Мамедова Зейнаб Расим гызы и Мамедли Фатима Расим гызы отравились угарным газом в доме, где они проживают. Им была оказана первая медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудниками районной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза.

По факту в прокуратуре Агстафинского района проводится расследование.