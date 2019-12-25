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Три министерства Азербайджана разработали план совместных мероприятий при ДТП

Три министерства Азербайджана разработали план совместных мероприятий

"Министерства внутренних дел, здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям Азербайджана разработали план совместных действий по своевременному прибытию на место дорожно-транспортного происшествия". 

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции МВД Кямран Алиев на общественных обсуждениях, посвященных агитации экологически чистых транспортных средств и обсуждению госпрограммы на 2019-2020 гг. по безопасности дорожного движения. 

По его словам, на основе утвержденного руководством всех трех министерств плана в регионах приступили к тренингам: "Один из таких тренингов уже прошел в Гяндже". 

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