Три члена одной семьи погибли от удушья

11 января около 15 часов в районную прокуратуру поступила информация о гибели 3 человек в результате отравления угарным газом на съемной квартире на территории Абшеронского района.

11 января около 15 часов в районную прокуратуру поступила информация о гибели 3 человек в результате отравления угарным газом на съемной квартире на территории Абшеронского района.

Как сообщили Report в прокуратуре Абшеронского района, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тел.

В ходе расследования было установлено, что тела Камала Сулейманова (1995 г.р.), Гюнель Тагиевой (1997 г.р.) и ее малолетнего сына (2019 г.р.) были обнаружены в одном из частных домов по адресу г. Хырдалан, массив Гушчулуг, улица Х.Р.Улутюрка.

По факту прокуратурой Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса АР.

По делу назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы безопасности, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.