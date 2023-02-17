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Три человека погибли в тяжелом ДТП в Худате

Три человека погибли в тяжелом ДТП в Худате В городе Худат произошло тяжелое ДТП, в котором погибли три человека.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 22:11
Три человека погибли в тяжелом ДТП в Худате

В городе Худат произошло тяжелое ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на проходящем через город участке автодороги Гяндоб-Ялама.

В результате столкновения автомобилей Mercedes и Hyundai погибли находящиеся в первом транспортном средстве Ислам Гусейн оглу Сейидоглу, Низами Вахид оглу Вахидов и Эльмар Мехди оглу Рамиев.

Кроме того с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу Араз Рзагулу оглу Бабаев, 1986 года рождения, Джабир Алирза оглу Алиев, 1972 года рождения, Магсуд Видади оглу Салимов, 1987 года рождения, Рафаил Рамиз оглу Идрисов, 1989 года рождения, и Хафиз Видади оглу Салимов, 1985 года рождения.

На место происшествия были привлечены спасатели Северного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Сотрудники ведомства с использованием спецсредств извлекли из деформированного автомобиля тела троих человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Xudatda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası barədə məlumat yayıb - YENİLƏNİB

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