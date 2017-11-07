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    Трем лицам предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении работникам нефтяной промышленности Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю добычи на нефтяных месторождениях в Азербайджане промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам, осуществлявшим многолетнюю плодотворную деятельность в данной отрасли:

    Бадалову Айдыну Мамед Саид оглу

    Джафарову Рафигу Рза оглу

    Гусейнзаде Абдулгусейну Мамед Джафар оглу.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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