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    Трехлетний ребенок, на которого опрокинулась емкость с кипятком, получил тяжелые ожоги

    Сумгайыт. 23 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте на трехлетнего ребенка опрокинулась емкость с кипятком. В результате малыш получил тяжелые ожоги.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Г.З.Тагиева.

    На оставшегося дома без присмотра Турала Азер оглу Шукюрова 2015 г.р. опрокинулась емкость с кипятком.

    Ребенок был доставлен родными в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи. После обследования малышу поставили диагноз - ожоги 1-й и 2-й степени. Треть тела Турала в ожогах.

    В больнице сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное, его лечение продолжается. 

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