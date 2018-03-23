Трехлетний ребенок, на которого опрокинулась емкость с кипятком, получил тяжелые ожоги

Сумгайыт. 23 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте на трехлетнего ребенка опрокинулась емкость с кипятком. В результате малыш получил тяжелые ожоги.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Г.З.Тагиева.

На оставшегося дома без присмотра Турала Азер оглу Шукюрова 2015 г.р. опрокинулась емкость с кипятком.

Ребенок был доставлен родными в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи. После обследования малышу поставили диагноз - ожоги 1-й и 2-й степени. Треть тела Турала в ожогах.

В больнице сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное, его лечение продолжается.