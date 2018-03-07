Трех граждан Азербайджана депортируют из России

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Чунский районный суд Иркутской области России рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении трёх граждан Азербайджана, нарушивших режим пребывания в РФ и уклонявшихся от выезда из России по истечении срока пребывания.

Как передает Report со ссылкой на сайт суда, суд признал граждан виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с выдворением путём контролируемого самостоятельного выезда за пределы России.

В ходе судебного заседания все трое мужчин вину в совершении административного правонарушения признали полностью.