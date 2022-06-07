Транспортный эксперт обратился к гражданам в связи с "Формула 1"

"В связи с Гран-при Азербайджана 2022 "Формулы 1", который состоится в Баку, соответствующие структуры неоднократно обращались к гражданам с призывами и рекомендациями. Большинство из них связаны с комфортом граждан, комфортным и безопасным прибытием до м

"В связи с Гран-при Азербайджана 2022 "Формулы 1", который состоится в Баку, соответствующие структуры неоднократно обращались к гражданам с призывами и рекомендациями. Большинство из них связаны с комфортом граждан, комфортным и безопасным прибытием до места назначения".

Этими мыслями с Report поделился экспорт по транспорту Элмеддин Мурадлы, обращаясь к гражданам в связи с "Формула-1".

Он отметил, что сотрудники Государственной дорожной полиции регулярно информируют граждан, если меняется направление общественного транспорта:

"Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел ежедневно сообщает гражданам о плотности и пробках в городе. Существует системное информационное обеспечение. Я приветствую это".

"Это мероприятие в целом превратилось в традицию. Было бы хорошо, чтобы граждане проявили терпение в течение двух недель. Это эффективная мера для продвижения нашей страны в мире. Учитывая, что в мире к этому мероприятию проявляют больший интерес, каждый из нас должен сделать все возможное для комфортного и безопасного проведения гонок "Формулы 1"", - подчеркнул эксперт.