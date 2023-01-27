Транспортные средства в Азербайджане смогут пройти техосмотр в любое время суток

Водители грузовиков и автобусов, движение которых в столице разрешено только в определенные часы, получили возможность проводить техосмотр своих автомобилей в любое время суток.

Водители грузовиков и автобусов, движение которых в столице разрешено только в определенные часы, получили возможность проводить техосмотр своих автомобилей в любое время суток.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В целях бесперебойного и более качественного обслуживания транспортных средств, а также обеспечения удовлетворенности граждан, центры технического осмотра Главного управления дорожной полиции, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы, перешли на круглосуточный режим работы.

В Центрах технического осмотра созданы все условия для оказания услуг по техосмотру в любое время суток.

"Владельцы и водители транспортных средств могут круглосуточно обращаться по телефону горячей линии 012-590-71-13 для получения оперативной информации по интересующим их вопросам", - говорится в сообщении.