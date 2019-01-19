Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с КНДР

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп назвал «очень хорошей» встречу с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Мы добились большого прогресса", — сказал Трамп журналистам в субботу.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп проведёт второй саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.
Отмечалось, что президент США "с нетерпением ожидает встречи с председателем Кимом в месте, которое будет объявлено позднее".
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