Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с КНДР

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп назвал «очень хорошей» встречу с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы добились большого прогресса", — сказал Трамп журналистам в субботу.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп проведёт второй саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

Отмечалось, что президент США "с нетерпением ожидает встречи с председателем Кимом в месте, которое будет объявлено позднее".