Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавируса

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/99f90ad04898cbf513266890642f9cd8/4a6d0f74-2181-4845-a26a-b371e3de62d4_292.jpg

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опровергнул информацию американских СМИ о том, что разведка предупреждала его об опасности распространения коронавируса в стране еще начале января.

Как передает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, это было прямо перед моим запретом на посещение Китая из Соединенных Штатов", — заявил Трамп.

Он добавил, что в последствии спецслужбы так же не акцентировали внимание на опасности коронавируса для населения страны, а сообщали об этом "только в очень неугрожающей форме".

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что спецслужбы США, начиная с 3 января, неоднократно предупреждали президента об угрозе распространения COVID-19.