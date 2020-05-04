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Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавируса

​Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавирус

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опровергнул информацию американских СМИ о том, что разведка предупреждала его об опасности распространения коронавируса в стране еще начале января.

Как передает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, это было прямо перед моим запретом на посещение Китая из Соединенных Штатов", — заявил Трамп.

Он добавил, что в последствии спецслужбы так же не акцентировали внимание на опасности коронавируса для населения страны, а сообщали об этом "только в очень неугрожающей форме".

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что спецслужбы США, начиная с 3 января, неоднократно предупреждали президента об угрозе распространения COVID-19.

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