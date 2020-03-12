Трамп выразил удовлетворение ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

В ходе общения Трампа с прессой в Вашингтоне журналисты задали вопрос о том, как прошёл недавний телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов", - ответил Трамп.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг в 20:20 по бакинскому времени упали на 8,4%, до 32,78 доллара за баррель. Цена нефти сорта WTI на Нью-Йоркской Com