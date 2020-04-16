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Трамп: США прошли пик заражения коронавирусом

​Трамп: США прошли пик заражения коронавирусом

Дональд Трамп

Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 15 апреля заявил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает", - сказал он. "Борьба (с пандемией) продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям (заражения)", - подчеркнул американский лидер.

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