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    Трамп сравнил с мусором иммигрантов, прибывших благодаря визовой лотерее

    С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в штате Вирджиния

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал людей, приезжающих в страну по программе иммиграционной визовой лотереи, "худшими из худших" представителями своих обществ и призвал отменить этот механизм.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Национальной академии ФБР в штате Вирджиния.

    "Есть лотерея. Вы выбираете людей. Считаете ли вы, что страна дает нам лучших людей? Нет", — отметил Трамп, вызвав смех у аудитории.

    "Что это за система? Они приезжают благодаря лотерее. Они дают нам своих худших людей, они выбрасывают их, как мусор", — подчеркнул президент.

    По его словам, администрация призывает Конгресс положить конец "цепной миграции" (иммиграции в определенное место в целевой стране вслед за уже иммигрировавшими, в том числе по мотивам воссоединения семьи — Прим. ред.), а также прекратить практику визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции на основании заслуг.

    В связи с этим Трамп напомнил о двух терактах в Нью-Йорке — оба террориста, по его словам, прибыли в США благодаря действующей иммиграционной политике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму "цепной миграции", другой — выиграл в визовую лотерею.

    С аналогичным заявлением Трамп выступил 3 ноября, после теракта в Манхэттене в конце октября.

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