​Трамп сообщил о готовности обсудить с Мадуро его "мирный уход"

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить его уход от власти.
Как передает Report, об этом американский глава Белого дома написал в Twitter.
"Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти!",— отметил Трамп.
Он добавил, что всегда будет выступать против социализма и поддерживать народ Венесуэлы. Президент также написал, что его администрация осуждает "деспотичный режим Мадуро".
В свою очередь Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, но разговор должен строиться на уважении. "Когда это необходимо, я готов провести беседу на основе уважения с Дональдом Трампом",— заявил президент Венесуэлы агентству AVN.
Накануне Трамп в интервью изданию Axios допустил возможность встречи с Мадуро. Президент США сообщил, что его венесуэльский коллега выразил желание провести с ним беседу, а сам он "редко выступает против встреч".
В феврале 2019 года Трамп заявил, что отказал Мадуро во встрече в ответ на соответствующую просьбу. Свой отказ американский президент объяснил тем, что в Венесуэле происходили "ужасные вещи".