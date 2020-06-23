​Трамп сообщил о готовности обсудить с Мадуро его "мирный уход"

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/5f7720976457774684ce71d6d9eb4c72/f080815a-096e-4d1e-a236-9ead5fe9e79c_292.jpg

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить его уход от власти.

Как передает Report, об этом американский глава Белого дома написал в Twitter.



"Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти!",— отметил Трамп.



Он добавил, что всегда будет выступать против социализма и поддерживать народ Венесуэлы. Президент также написал, что его администрация осуждает "деспотичный режим Мадуро".



В свою очередь Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, но разговор должен строиться на уважении. "Когда это необходимо, я готов провести беседу на основе уважения с Дональдом Трампом",— заявил президент Венесуэлы агентству AVN.



Накануне Трамп в интервью изданию Axios допустил возможность встречи с Мадуро. Президент США сообщил, что его венесуэльский коллега выразил желание провести с ним беседу, а сам он "редко выступает против встреч".



В феврале 2019 года Трамп заявил, что отказал Мадуро во встрече в ответ на соответствующую просьбу. Свой отказ американский президент объяснил тем, что в Венесуэле происходили "ужасные вещи".