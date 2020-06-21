​Трамп призвал сажать за сожжение флага США

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/d29f71b4b95f8bb1183bb91f65163724/b9959ac1-175d-4439-88bb-1787314e6686_292.jpg

Президент США Дональд Трамп призвал сажать в тюрьму на год за поджог американского флага.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер высказался 20 июня на митинге в городе Талса (штат Оклахома).

Американский лидер напомнил, что несколько дней назад "левые радикалы" в Портленде снесли памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, обернули его в американский флаг и подожгли. "Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год", — заявил глава Белого дома под одобрительные выкрики сторонников.

В настоящее время американское законодательство не предусматривает наказание за сожжение флага, поскольку это право, согласно трактовке Верховного суда, защищается первой поправкой конституции страны о свободе слова.