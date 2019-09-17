Трамп предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости."Я ничего не исключаю, но я предпочел бы не встречаться с ним", - сказал он во вторник журналистам.
Трамп предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамблее ООНТрамп предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамбле
https://report.az/storage/news/01fe63b38de526b13226a5a5bc56f516/31a4a91f-877e-4764-9221-95aae212c5c5_292.jpg
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