Трамп предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я ничего не исключаю, но я предпочел бы не встречаться с ним", - сказал он во вторник журналистам.