Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту премьера Израиля

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства этой страны.

"Поздравляю Биби Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту премьер-министра в истории Израиля", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США также отметил, что при лидерстве Нетаньяху Израиль стал технологическим центром и экономикой мирового класса. "Самое важное, что вы руководите Израилем, сохраняя приверженность ценностям демократии, свободы и равных возможностей, которые чтят и разделяют оба наших государства", - указал Трамп.