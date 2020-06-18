​Трамп подписал закон о санкциях против Китая

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/acc46c59dc9389df2a1045f45d4d61ce/316e631a-cc7b-4baf-a136-2d034b0f7473_292.jpg

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает введение санкций против китайских чиновников за притеснение уйгуров.

Как передает Report, об 17 июня сообщает на сайте Белого дома.

"Сегодня я подписал закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года", который предусматривает ответственность для виновных в нарушениях прав человека, таких как систематическое использование воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для уничтожения этнической самобытности и религиозных убеждений уйгуров и других меньшинств в Китае", — приводятся слова американского лидера.

В конце мая Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В тексте говорится о принятии строгих мер к виновным должностным лицам, например, об отказе в выдачи виз и замораживании их собственности в США.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. В Пекине же существование лагерей объясняют профилактикой террористической деятельности в регионе.