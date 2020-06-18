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Трамп подписал закон о санкциях против Китая

​Трамп подписал закон о санкциях против Китая

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает введение санкций против китайских чиновников за притеснение уйгуров.

Как передает Report, об 17 июня сообщает на сайте Белого дома.

"Сегодня я подписал закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года", который предусматривает ответственность для виновных в нарушениях прав человека, таких как систематическое использование воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для уничтожения этнической самобытности и религиозных убеждений уйгуров и других меньшинств в Китае", — приводятся слова американского лидера.

В конце мая Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В тексте говорится о принятии строгих мер к виновным должностным лицам, например, об отказе в выдачи виз и замораживании их собственности в США.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. В Пекине же существование лагерей объясняют профилактикой террористической деятельности в регионе.

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