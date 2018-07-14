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    Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с Елизаветой II, 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Straits Times.

    Как отмечается в материале, королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут. После рукопожатий и небольшой беседы королева с президентом и первой леди США наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.

    Дональд Трамп стал 12-м президентом США, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна это делали все американские лидеры, за исключением Линдона Джонсона.

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