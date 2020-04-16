​Трамп обвинил ВОЗ во вспышке коронавируса в Европе

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Европейские страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за коронавируса, расплачиваются за доверие к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом 15 апреля заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Он назвал трагедией то, что такие страны, как Италия, Испания и Франция, выполняли все рекомендации ВОЗ и поэтому не стали прекращать транспортное сообщение с Китаем после вспышки COVID-19 в Ухане.

По словам американского лидера, ВОЗ либо допустила ошибку, либо была в курсе реальной ситуации с коронавирусом, но скрывала ее. "И если они обо всем знали, то это еще хуже", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай, и упрекнул организацию в том, что ее будто бы контролирует Пекин.

15 апреля Вашингтон приостанавил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются"ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса". Решение раскритиковали в ООН.