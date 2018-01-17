Трагически погиб отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве российского пауэрлифтера

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Отец Анара Аллахверанова, который обвиняется в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ряде публикаций высказываются версии, что это якобы намеренное покушение. Мужчину сбила машина по пути в офис адвоката. Удар был такой силы, что пострадавшему оторвало ногу. Погибшему было 59 лет.

Как отметил адвокат семьи Константин Лысенко – "Сейчас выясняется, что это было – стечение обстоятельств или что-то другое. Но отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года".

Предполагаемый виновник аварии с места ДТП не скрывался.