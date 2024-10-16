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Товузская прокуратура начала расследование по факту отравления 18 человек

Товузская прокуратура начала расследование по факту отравления 18 человек  10:12
Происшествия
16 октября 2024 г. 10:35
Товузская прокуратура начала расследование по факту отравления 18 человек

Товузская районная прокуратура начала расследование по факту отравления 18 человек в донерной на территории района.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, массовое отравление произошло в городе Говлар.

По данным ведомства, 18 человек, состояние которых ухудшилось после съеденного куриного донера, были доставлены в центральную районную больницу с подозрением на отравление.

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана сообщили Report, что специалисты агентства провели осмотр донерной "Köz dönər" на улице Вокзальной в городе Говлар, где произошел инцидент. Были взяты образцы продукции для проведения анализов. Деятельность точки общепита ограничена.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda 18 nəfər zəhərlənib, araşdırmalara başlanılıb

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