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Торговые центры "Бина" и "Садарак" затопило

Торговые центры "Бина" и "Садарак" затопило Вследствие непогоды торговые центры "Бина" и "Садарак" затопило.
Происшествия
28 августа 2023 г. 09:48
Торговые центры Бина и Садарак затопило

Вследствие непогоды торговые центры "Бина" и "Садарак" затопило.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Информация о затоплении торговых центров, расположенных в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку, поступила на горячую линию министерства 112.

На территорию привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска.

В настоящее время на территории проводится работа по ликвидации последствий непогоды.

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