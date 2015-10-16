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    Торговец наркотиками осужден на 8 лет лишения свободы

    Гусейнбаба Керимов обвинялся по ст. 234.4.3 УК

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Гусейнбабы Керимове, обвиняемого в незаконной торговле наркотическими средствами.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяра Мамедова обвиняемому вынесен приговор. 

    Приговором суда Г.Керимов лишен свободы сроком на 8 лет. 

    Отметим, что Г.Керимов обвинялся по ст. 234.4.3 УК (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере). 

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