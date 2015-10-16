Торговец наркотиками осужден на 8 лет лишения свободы

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Гусейнбабы Керимове, обвиняемого в незаконной торговле наркотическими средствами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяра Мамедова обвиняемому вынесен приговор.

Приговором суда Г.Керимов лишен свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что Г.Керимов обвинялся по ст. 234.4.3 УК (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере).