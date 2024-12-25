Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

В связи с крушением вблизи Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Казинформ.
Токаев распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой.
Минтраспорта Казахстана в свою очередь сообщает, что на данный момент аэропорт г. Актау открыт, работает в штатном режиме.