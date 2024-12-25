О нас

Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 12:26
Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

В связи с крушением вблизи Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Казинформ.

Токаев распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой.

Минтраспорта Казахстана в свою очередь сообщает, что на данный момент аэропорт г. Актау открыт, работает в штатном режиме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tokayev orders creation of state commission over AZAL plane crash near Aktau
Версия на азербайджанском языке Tokayev təyyarə qəzası ilə əlaqədar dövlət komissiyasının yaradılması haqqında göstəriş verib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi