Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

В связи с крушением вблизи Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Казинформ.

Токаев распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой.

Минтраспорта Казахстана в свою очередь сообщает, что на данный момент аэропорт г. Актау открыт, работает в штатном режиме.