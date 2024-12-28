Токаев поручил всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы вблизи Актау

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы вблизи Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы вблизи Актау.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом Токаев заявил в ходе совещания.

Он также поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя правительственной комиссии, заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.