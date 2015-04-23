​Тофик Ягублу выйдет на свободу для участия на похоронах дочери

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя партии "Мусават" Тофик Ягублу будет отпущен на свободу сроком на семь дней для участия на похоронах дочери Наргиз Ягублу.

Об этом заявил Report адвокат Т.Ягублу Немат Керимли. Он отметил, что Пенитенциарная служба официально дала согласие на освобождение Тофика Ягублу: "Сейчас идет оформление документов. Завтра он будет освобожден".

Напомним, что Наргиз Ягублу скончалась сегодня в одной из российских больниц.