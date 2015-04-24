​Тофик Ягублу временно выпущен на свободу

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель башгана партии Мусават Тофик Ягублу выпущен из тюрьмы на неделю для участия на похоронах дочери Наргиз Ягублу.

Об этом Report сообщил адвокат Т.Ягублу Немят Керимли.

Напомним, что дочь Тофика Ягублу Наргиз Ягублу скончалась в России, в одной из больниц Томска. Ее тело привезут в Баку этой ночью.

Отметим, что Т.Ягублу был арестован в 2013 году во время событий в Исмаиллах. Его приговорили к 5 годам тюремного заключения.