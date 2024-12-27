Times: Видео крушения самолета AZAL дает ответы на произошедшее - это, скорее всего, удар с земли

Рейс 8432 из Азербайджана в Грозный, вероятно, был поражен ракетой, заявили эксперты после просмотра видео и изучения стенограммы переговоров пилота с диспетчерами, опубликованной в России.

Рейс из Азербайджана в Грозный, вероятно, был поражен ракетой, заявили эксперты после просмотра видео и изучения стенограммы переговоров пилота с диспетчерами, опубликованной в России.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в британской The Times.

"Пилоты самолета Embraer компании Azerbaijan Airlines пришлось бороться с большими трудностями в попытке направить поврежденный самолет на аварийную посадку, используя только тягу двигателей после потери всех систем управления полетом", - говориться в статье.

Видео до и после крушения в Казахстане показывают, что осколки пробили заднюю часть самолета, выведя из строя все три параллельные гидравлические системы на крыльях и в хвосте самолета, заявили авиационные эксперты.

Стенограмма переговоров пилотов с диспетчерами в Грозном, предполагает, что они сообщили об "ударе", который сначала приняли за столкновение с птицей, когда отклонялись от чеченского города из-за плохой видимости для посадки.

"Наши системы управления вышли из строя. Попадание птицы в кабину," - сообщил пилот диспетчеру. Незадолго до столкновения они сообщили о потере GPS-навигации и запросили радиолокационное наведение. Россия и другие государства глушат спутниковые сигналы в военных целях, но потеря навигации, похоже, не была связана с ЧС.

Как утверждает автор, хотя расшифровка переговоров, опубликованная на новостном онлайн-канале, не может быть проверена, она соответствует сообщениям из Азербайджана и Казахстана. Через семь минут после столкновения пилот сообщил: "Теперь отказала гидравлика."

"При отказе систем управления экипаж, вероятно, пытался контролировать тангаж и крен самолета, регулируя тягу отдельно на каждом из двух крыльевых реактивных двигателей", - пишут эксперты.

Изначально они пытались совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды на Кавказе, затем в Махачкале на побережье, но им сообщили, что погодные условия там тоже не позволяют совершить посадку.

Указывается, что борт пропадал на некоторое время с радаров, но когда вновь появился на мониторах слежения за полетами у побережья Актау, он летел нестабильно. При заходе на посадку экипаж смог выпустить шасси вручную, но закрылки и интерцепторы крыла, по-видимому, не были выпущены, как это происходит при обычной посадке. По словам авиационных экспертов, просмотревших видео, на горизонтальном стабилизаторе хвоста также были видны повреждения перед посадкой.

Колебательная "фугоидная" траектория, которую самолет выполнил при первой, прерванной попытке посадки и при второй, окончательной попытке, показала, что экипаж боролся за управление при снижении, выравнивании и приземлении, используя только мощность двигателей. "Этот почти невозможный метод был использован в 1989 году тремя пилотами рейса 232 United Airlines, которые управляли своим авиалайнером DC-10 до аварийной посадки возле Су-Сити, Айова, после полного отказа гидравлики. Из 296 пассажиров и членов экипажа выжили 184 человека", - говорится в статье.

"Похоже, что эти [азербайджанские] пилоты пытались сделать то же самое, - сказал Хуан Браун, американский пилот и комментатор - Интерцепторы не были подняты. На видео финального захода на посадку видно, что гидравлика не работала."

Как и в случае с катастрофой в Су-Сити, также заснятой на видео, Embraer не смог полностью выровняться перед приземлением и развалился после того, как крыло задело землю.

Имеющиеся материалы указывают на то, что рядом с Embraer взорвалась зенитная ракета с неконтактным взрывателем, сказал Браун. "Можно увидеть пробоины на левой стороне вертикального стабилизатора и левого руля высоты... Это повредило важные электрические и гидравлические линии."

Выпадение кислородных масок показало, что в кабине произошла разгерметизация. Дополнительным доказательством проникновения осколков в салон стали частично разорванный спасательный жилет и изображения, указывающие на то, что пассажиры получили ранения еще до приземления.

Жерар Легофр, ранее работавший во французском бюро расследования авиационных происшествий BEA, заявил, что на обломках видны "множественные осколочные" повреждения. Это "напоминает" случай с рейсом MH17 Malaysia Airlines, который был сбит зенитной ракетой поддерживаемыми Россией повстанцами над восточной Украиной в 2014 году.

Ксавье Тительман, бывший пилот ВВС Франции, работающий консультантом по вопросам обороны, сказал, что практически нет сомнений в том, что азербайджанский самолет был поражен ракетой. "Повреждения на хвосте характерны для осколков ракеты", - сказал он. "Можно понять, почему самолет стал неуправляемым."