Тигр убил сотрудника зверинца, который делал из его сородичей эликсиры

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Нападение произошло во время уборки у хищников в центре "Горная деревня медведей и тигров Сюнсэнь".

Как сообщает Report, об этом сообщает издание South China Morning Post.

В китайском городе Гуйлинь тигр убил сотрудника зверинца, который незаконно торговал эликсирами из костей этого хищника. Для снадобья он также использовал органы его полосатых сородичей.

Нападение произошло во время уборки у хищников в центре "Горная деревня медведей и тигров Сюнсэнь", где содержатся более 1300 тигров, 400 черных медведей, 200 африканских львов, а также обезьяны, птицы и крокодилы.