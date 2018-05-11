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    Тигр убил сотрудника зверинца, который делал из его сородичей эликсиры

    Нападение произошло во время уборки у хищников в центре Горная деревня медведей и тигров Сюнсэнь

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Нападение произошло во время уборки у хищников в центре "Горная деревня медведей и тигров Сюнсэнь".

    Как сообщает Report, об этом сообщает издание South China Morning Post.

    В китайском городе Гуйлинь тигр убил сотрудника зверинца, который незаконно торговал эликсирами из костей этого хищника. Для снадобья он также использовал органы его полосатых сородичей. 

    Нападение произошло во время уборки у хищников в центре "Горная деревня медведей и тигров Сюнсэнь", где содержатся более 1300 тигров, 400 черных медведей, 200 африканских львов, а также обезьяны, птицы и крокодилы.

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