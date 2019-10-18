Фарида Азизова пытается нажиться на свободе слова - КОММЕНТАРИЙ

Неоднозначные публикации популярных в обществе людей в социальных сетях нередко приводят к публикации искажающих реалии новостей. С данной проблемой столкнулась и азербайджанская тхэквандистка Фарида Азизова.
Так, в декабре прошлого года Азизова на своей странице в Instagram опубликовала фото, где она в костюме с галстуком обнимает свою подругу, и подписала его: "Любите каждую минуту жизни". Ряд журналистов, а также и подписчиков самой спортсменки истолковали данное фото как месседж об обручении этих двух девушек.
Фарида Азизова (справа) и ее подруга Айсель
За минуту данная "новость" разлетелась по всему медиапространству Азербайджана. Осознав казус данной ситуации, Азизова быстро поменяла подпись к фото на "С днем рождения", обзвонила редакции и проинформировала об ошибке.
Одним из ресурсов, где был опубликован данный материал, был новостной портал open.az, который также опубликовал позицию спортсменки, более того, напечатал публичное извинение.
Тут-то откуда ни возьмись, появился адвокат Азизовой Ягуб Мамедов, посоветовавший ей заработать на этом. Почему-то оставив без внимания другие новостные ресурсы, опубликовавшие данный материал, Азизова подала в суд именно на тех журналистов, которые с понимание отнеслись к сложной ситуации, в которую попала спортсменка, и опубликовали извинение. Тем самым Фарида Азизова и ее адвокат нарушили джентльменское соглашение о том, что конфликт был исчерпан.
Позиция Федерации тхэквондо Азербайджана по этому вопросу также неясна. Федерации должны активно участвовать в решении проблем, возникших между тем или иным спортсменом и СМИ. Однако, похоже, что Федерация тхэквондо Азербайджана предпочитает решать свои многочисленные проблемы, отстранившись от вопроса, связанного с Фаридой Азизовой.
Вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров
Ведущий данное дело адвокат Камандар Насибов считает, что в этом деле нет ничего необычного, так как согласно конституции Азербайджана, в стране обеспечена свобода слова и любой журналист со ссылкой на свои источники и материалы по делу имеет право опубликовать статью. Аналогичное право на ответ на данном сайте имеет и тхэквондистка, этим правом она и воспользовалась.
Адвокат Камандар Насибов
Возникает вопрос: Для чего все это нужно Фариде Азизовой? И вариант ответа очевиден: адвокат спортсменки нашептал ей о возможности заработать на свободе слова.
Отметим, что дело будет рассмотрено 21 октября на предварительном слушании в Насиминском суде. Ранее оно было отправлено на экспертизу для тщательного рассмотрения. Остается лишь надеяться на справедливое решение Насиминского суда, председателем которого является Ильхам Джафаров.
Председатель Насиминского суда Ильхам Джафаров
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