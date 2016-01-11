​Texnikabank подал в суд на Исполнительную власть города Баку

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Texnikabank подало в суд на Рекламное и информационное управление Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, банк выдвинул требование о признании действий управления незаконными и о приостановлении данных действий.

1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск.

Не согласившись с решением, ОАО Тexnikabank подало апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.