 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Texnikabank подал в суд на Исполнительную власть города Баку

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Texnikabank подало в суд на Рекламное и информационное управление Исполнительной власти города Баку.

    Как сообщает Report, банк выдвинул требование о признании действий управления незаконными и о приостановлении данных действий. 

    1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск.

    Не согласившись с решением, ОАО Тexnikabank подало апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi