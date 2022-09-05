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"Тертерское дело": Эксгумировано тело одного из погибших в результате пыток

"Тертерское дело": Эксгумировано тело одного из погибших в результате пыток Эксгумировано тело одного из погибших в результате пыток в связи с "Тертерским делом" в мае-июне 2017 года.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 11:51
Тертерское дело: Эксгумировано тело одного из погибших в результате пыток

Эксгумировано тело одного из погибших в результате пыток в связи с "Тертерским делом" в мае-июне 2017 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в ходе предыдущего расследования были получены доказательства, что помимо лиц, чья смерть от пыток была установлена, от травм в результате пыток в больнице также скончался Темкин Низамиоглу. Его тело было эксгумировано, проведенная судмедэкспертиза подтвердила данный факт.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обеспечено признание близкого родственника указанного лица как юридического наследника потерпевшего.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi": İşgəncələr nəticəsində ölən şəxslərdən birinin meyiti ekshumasiya edilib

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