Тело утопившегося в Куре студента извлечено из воды - ДОПОЛНЕНО

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Мингячевир. 5 января. REPORT.AZ/ Водолазам удалось обнаружить тело бросившегося с моста в Куру студента.

Как сообщает ширванское бюро Report, проведенные группой водолазов двухдневные поиски утонувшего в Куре молодого человека увенчались успехом. Тело было извлечено на берег.

Это - житель Гейгельского района, студент Араз Рафиг оглу Аббасов. Он был студентом 2-го курса заочного отделения Мингячевирского колледжа туризма.

По информации, дядя А.Аббасова живет в Мингячевире. Он приехал в город на осеннюю сессию и оставался в доме дяди.

Причины происшествия расследуются.