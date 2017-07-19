Тело утонувшего в Мингячевирском водохранилище извлечено на берег

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Мингячевир. 19 июля. REPORT.AZ/ Утром обнаружено тело утонувшего накануне вечером мужчины.

Как сообщает ширванское бюро Report, на основе информации о том, что вечером 18 июля на территории 4-ой бухты Мингячевирского водохранилища утонул житель села Гюлоглар Бардинского района, Сахавет Шакир оглу Бахрамов 1981 г.р. были объявлены поиски со стороны МЧС. Около 8 часов утра тело было обнаружено спасателями, извлечено на берег и передано по назначению.

По данному факту ведется расследование.