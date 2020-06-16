​Тело убитого в России азербайджанского студента переправят на родину

Тело убитого в Волгограде 17-летнего студента медицинского университета из Азербайджана Тимура Гаврилова будет транспортировано на родину.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах Волгоградской области.

"Тело убитого студента будет отправлено в Азербайджан. Это длительная процедура для оформления доверенности, родственников у него в Волгограде нет", - сказал собеседник агентства.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства.

Ранее сообщалось, что посольство Азербайджана в России взяло под контроль убийство студента.