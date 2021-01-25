Тело убитого у берегов Нигерии азербайджанца доставят "Турецкие авиалинии"

“Владелец нашего судна не турок, судно не плавает под турецким флагом, оно относится к зарубежному инвестору. Компания Boden несет ответственность за техобслуживание нашего судна".

“Владелец нашего судна не турок, судно не плавает под турецким флагом, оно относится к зарубежному инвестору. Компания Boden несет ответственность за техобслуживание нашего судна".

Как передает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом сказал директор турецкой компании Boden Dənizçilik Левент Карсан.

“Тело погибшего на судне будет доставлено "Турецкими авиалиниями" в Турцию и оправлено в Азербайджан", - сказал он.

23 января в результате нападения у берегов Нигерии морских пиратов на принадлежащее турецкой компании судно "Моцарт" погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов 1976 г.р.